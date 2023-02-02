Данілов дорікнув Грузії, коментуючи заяву її президентки про деокупацію територій

Секретар РНБО нагадав, як "Грузія відмовчалася" на початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Грузія хоче долучитися до майбутньої перемоги над Росією, хоча на початку війни проігнорувала заклики до спільної боротьби.

Про це Данілов сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини" 1 лютого, коментуючи заяву президентки Грузії Саломе Зурабішвілі щодо звільнення окупованих Росією територій.

"Сьогодні я почув заяву президентки Грузії, яка вважає, що коли ми підписуватимемо з Росією якісь мирні угоди, ми повинні туди включити Абхазію, ту частину Грузії, яку РФ окупувала в 2008 році", – розповів секретар РНБО.

Водночас він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії до України закликав Грузію допомагати і разом боротися з країною-агресоркою. Проте тоді Грузія "в особі цих же осіб відмовчалася".

Нагадаємо, Зурабішвілі заявила, що в межах можливої мирної угоди про припинення війни Росії проти УкраїниМосква повинна припинити майже 15-річну окупацію території Грузії. Президентка також сказала, що РФ вже програла битви в Україні, якщо не всю війну.

Зауважимо, уряд Грузії відмовляється передавати Україні озброєння, пояснюючи це побоюванням втягування себеу ще одну війну.

Водночас Грузія відмовляється повертати Україні самохідні ЗРК "Бук", які Київ надав під час нападу Росії 2008 року.

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