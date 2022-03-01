Данілов: "Кадирівців, які хотіли ліквідувати Зеленського, "здали" працівники ФСБ, усю елітну групу знищено"

За його словами, одну групу було накрито в Гостомелі, інша зараз під прицілом.

Українському керівництву стало відомо про спецоперацію кадирівців зі вбивства президента Володимира Зеленського. Усю елітну групу "кадирівців" було знищено.

Про це у вівторок, 1 березня, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону.

Також читайте Чеченська Республіка Ічкерія запропонувала Україні своїх добровольців у війні з Росією (відео)

За його словами, представники ФСБ, які не хочуть брати участі у кривавій війні, передали українській владі інформацію, завдяки якій було знищено елітну кадирівську групу, що вирушила в Україну для ліквідації президента

"У них був розподіл на дві групи, ми їх відслідковували. Одну групу було накрито в Гостомелі, інша зараз під прицілом. Ми нікому не віддамо ні нашого президента, ні нашу країну. Це наша земля, забирайтеся звідси геть", - резюмував секретар РНБО.

Як повідомлялось, у Києві українські військові розвідники затримали групу чеченських диверсантів, які пересувалися містом машиною "швидкої".