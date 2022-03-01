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Данілов: "Кадирівців, які хотіли ліквідувати Зеленського, "здали" працівники ФСБ, усю елітну групу знищено"

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Данілов: "Кадирівців, які хотіли ліквідувати Зеленського, "здали" працівники ФСБ, усю елітну групу знищено"

Фото: facebook.com/rnbou

За його словами, одну групу було накрито в Гостомелі, інша зараз під прицілом.

Українському керівництву стало відомо про спецоперацію кадирівців зі вбивства президента Володимира Зеленського. Усю елітну групу "кадирівців" було знищено.

Про це у вівторок, 1 березня, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону.

За його словами, представники ФСБ, які не хочуть брати участі у кривавій війні, передали українській владі інформацію, завдяки якій було знищено елітну кадирівську групу, що вирушила в Україну для ліквідації президента

"У них був розподіл на дві групи, ми їх відслідковували. Одну групу було накрито в Гостомелі, інша зараз під прицілом. Ми нікому не віддамо ні нашого президента, ні нашу країну. Це наша земля, забирайтеся звідси геть", - резюмував секретар РНБО.

Як повідомлялось, у Києві українські військові розвідники затримали групу чеченських диверсантів, які пересувалися містом машиною "швидкої".

Українці разом із військовими відловлюють диверсантів і зупиняють ворожу техніку

Українці разом із військовими відловлюють диверсантів і зупиняють ворожу техніку

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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