Данілов натякнув, що Янукович отримав російське громадянство

Секретар РНБО зазначив, що "не уявляє, як громадянин РФ буде щось відстоювати" в українських судах.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що відкриття справу в ОАСК за позовом Віктора Януковича щодо позбавлення його президентських повноважень Верховною Радою у 2014 році не зможе дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це він сказав на брифінгу після засідання Ради з питань нацбезпеки та оборони.

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Данілов натякнув, що колишній президент-втікач вже отримав російське громадянство.

"Громадянином якої країни на сьогоднішній день є цей пан (Віктор Янукович — Ред.)? На скільки я розумію, це громадянин Росії, він там вже скільки часу перебуває", — сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що "не уявляє, як громадянин РФ буде щось відстоювати" в українських судах.

"Я хочу подивитися в очі людям, які ухвалять такі рішення (на користь Януковича — Ред.). Бо ті люди, які загинули на Майдані, на фронті — це відповідальність тих людей, які кинули цю країну і втекли з неї. Не має значення прізвище судді, який розглядатиме цю справу. Я ні на кого не тисну, але демократія це демократія, а захист країни — це захист країни", — підсумував Данілов.

Нагадаємо, Олексій Данілов розповів про що говорили та кого заслухали на екстренному засіданні РНБО.

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