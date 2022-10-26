Данілов назвав "чортовою дюжиною" російський Радбез: екзорцисти в ЗСУ можуть допомогти

У Росії заявляють про необхідність "десатанізації України".

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на заяви, які лунають з Росії, про необхідність "проведення десатанізації України".

Свою думку Данілов висловив у Twitter.

За його словами, "десатанізації" потребують саме члени Ради безпеки Росії. Бо ж примарилися "сотні сект, які діють в Україні".

"Путінський Радбез - це 13 членів, та сама "чортова дюжина". І кому тут потрібна "десатанізація"? Але у нас є чудові екзорцисти з великою практикою й досвідом. ЗСУ поспішають на допомогу!" - написав він.

Нагадаємо, помічник секретаря російського Радбезу РФ Олексій Павлов висловився про те, що Україні варто провести "десатанізацію". Мовляв, в Україні громадяни "відмовилися від православних цінностей", тому "десатанізація" стає нагальним питанням.

Аналітики ISW вважають, що подібні заяви можуть свідчити про бажання відвернути інакомислення серед груп релігійних меншин у Збройних силах Росії.

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