Данілов назвав мету атак БПЛА по Москві: "Хай вони побачать, що таке війна"

Посадовець запевнив, що війна прийде до Росії, і її громадяни самі туди покликали війну.

Атаки безпілотниками по Москві покликані змусити росіян не почуватися в безпеці, зрозуміти свою відповідальність за події в Україні і те, що війна прийшла до них.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у інтерв’ю "Радіо Свобода".

Так, Данілов відповів на запитання, який вплив на війну мають атаки безпілотниками по Москві, що почастішали останнім часом.

"Скажіть, будь ласка, якщо наші діти, наші жінки, літні люди мають перебувати в укриттях, то чому росіяни мають себе спокійно почувати у своїй домівках, у своїх квартирах у місті Москва, звідки ухвалюються всі ці рішення, звідки ці божевільні ухвалили рішення напасти на нашу країну?" – сказав секретар РНБО.

Він наголосив, що "це ж про справедливість".

"Війна – це завжди про справедливість. І Господь все розставить на свої місця. І не тільки наші діти мають страждати, наші люди мають страждати. Хай вони постраждають так само, побачать, що таке війна", – додав Данілов.

"Війна прийде на Росію"

Він зазначив – росіянами здається, що війна ніколи не прийде до їхніх домівок. Однак війна вже прийшла 24 лютого, коли "їх божевільний фюрер вирішив максимально активно напасти на нашу країну".

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Посадовець також ствердно відповів на запитання, чи очікується, що такі регулярні обстріли та зупинки роботи аеропортів змусять звичайних росіян якось закликати керівництво країни припиняти війну.

"Ми дуже хотіли б, щоб так сталося. Але маю сказати, що має бути більш потужний тиск на росіян для того, щоб вони розуміли, що вони несуть спільну відповідальність за всі ті дії, які на сьогодні відбуваються на території нашої України. Війна прийде на Росію. І цю війну вони самі туди покликали", – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, росіяни 23 серпня заявили про чергову атаку кількома безпілотниками по Москві та області. Було влучання по недобудованому хмарочосу у "Москва-Сіті" та пошкоджено будівлі у Підмосков’ї.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Москву-сіті" атакували дрони! Влучання просто в ціль"

Вже в ніч проти 24 серпня в Міноборони РФ заявила про нову спробу атаки БПЛА по Москві. У відомстві стверджують про збиття дронів у Брянській та Калузькій областях.

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