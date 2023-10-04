Данілов назвав нардепів за кордоном “туристами”: у “Слузі народу” відреагували

Секретар ради нацбезпеки та оборони вважає, що для представництва України за кордоном достатньо президента та ще трьох найвищих чиновників.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що народні депутати та більшість чиновників, які долучаються до роботи на міжнародних майданчиках під час закордонних поїздок, є лише “туристами”. Ця заява викликала різку критику з боку нардепа від “Слуги народу” Дмитра Наталухи.

В інтерв'ю UkrlifeTV Данілов перерахував офіційних осіб, які можуть представляти Україну за кордоном - президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Решта — це туристи. З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу", — сказав секретар РНБО.

Народний депутат Дмитро Наталуха обурився тим, що Данілов записав до “туристів”, які “не є представниками українського народу” першого віцеспікера ВРУ Корнієнка і віцеспікерку ВРУ Кондратюк, першого віцепрем'єр-міністра — міністра економіки Свириденко, віцепрем'єр-міністра з відновлення Кубракова, віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції Стефанішину, віцепрем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації України Федорова та навіть голову Офісу президента Єрмака.

“Я вже, звісно, мовчу про своїх колег-парламентарів", – написав на своїй Facebook-сторінці Наталуха.

За його словами, всі ці люди щодня ведуть перемовини щодо відновлення України, євроінтеграції, торгівлі й інвестицій, допомоги армії, санкцій, спецтрибуналу для РФ та домовляються про "Формули миру" з союзниками.

"Хочеться вірити, що ця заява – не відображає реальні настрої РНБО та її керівництва, а є простою безглуздою і прикрою помилкою", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов дав поради закордонним партнерам України щодо формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленський.

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