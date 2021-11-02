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Данілов назвав "свідомою дезінформацією" заяви про концентрацію військ Росії біля України

Данілов назвав "свідомою дезінформацією" заяви про концентрацію військ Росії біля України

Згідно з даних секретаря РНБО, ситуація біля російсько-українського кордону останніми днями не змінювалася.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив інформацію видання Politico, яке з посиланням на супутникові фотографії стверджує, що Росія збільшила кількість військ і військової техніки біля українського кордону.

Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

"Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація, і нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає", – зазначив Данілов.

Згідно з даних секретаря РНБО, ситуація біля російсько-українського кордону останніми днями не змінювалася.

Нагадаємо:

  • Американське видання Politico напередодні оприлюднило нові супутникові фотографії, які нібито підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову накопичує війська і військову техніку на кордоні з Україною.
  • Своєю чергою представник Пентагону Джон Кірбі у зв'язку із повідомленнями у ЗМІ про перекидання РФ військ біля кордону з Україною заявив, що США продовжують відстежувати ситуацію на кордоні Росії та України і звернуть увагу на будь-які агресивні дії у цьому регіоні.

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