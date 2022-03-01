Данілов не виключив, що Україна може завдати превентивного удару по об'єктах у Білорусі

Данілов не виключив, що Україна може завдати превентивного удару по об'єктах у Білорусі

Але для цього відповідне рішення має ухвалити головнокомандувач.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що держава може завдати удару по об'єктах у Білорусі у відповідь на вторгнення білоруських військ.

Про це Данілов сказав в ефірі під час спільного марафону українських телеканалів.

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"Наші війська знищують ту техніку та ресурси, які є в нашій країні. Але якщо нашим головнокомандувачем буде ухвалено рішення, то це буде зроблено. Звичайно (ми це зможемо ­– ред.)", – відповів секретар РНБО на запитання, чи може Україна превентивно завдати удару по об'єктах у Білорусі.