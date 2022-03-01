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Данілов не виключив, що Україна може завдати превентивного удару по об'єктах у Білорусі

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Данілов не виключив, що Україна може завдати превентивного удару по об'єктах у Білорусі

скриншот з відео

Але для цього відповідне рішення має ухвалити головнокомандувач.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що держава може завдати удару по об'єктах у Білорусі у відповідь на вторгнення білоруських військ.

Про це Данілов сказав в ефірі під час спільного марафону українських телеканалів.

"Наші війська знищують ту техніку та ресурси, які є в нашій країні. Але якщо нашим головнокомандувачем буде ухвалено рішення, то це буде зроблено. Звичайно (ми це зможемо ­– ред.)", – відповів секретар РНБО на запитання, чи може Україна превентивно завдати удару по об'єктах у Білорусі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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