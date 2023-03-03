Данілов описав, що для нього означає перемога у війні: "Є чотири ключових умови"

Задля перемоги України у війні мають бути обов’язково виконані чотири з десяти пунктів "формули миру" президента Володимира Зеленського.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у інтерв’ю "РБК-Україна", відповідаючи на запитання про те, що для нього означає перемога.

Перш за все, йдеться про повернення до кордонів України станом на 1991 рік.

"Моє бачення жодним чином не розходиться з баченням нашого президента. З тих 10 пунктів, які є, я хочу сказати, що є чотири ключових і вони є визначальними. По-перше, це повернення до кордонів 1991 року. По-друге, це повна сатисфакція за все, що ці нелюди зробили. По-третє, це обов'язкове покарання Путіна та всієї його кліки за злочини, які вони скоїли. І четверте – це гарантії безпеки для нашої країни", – пояснив Данілов.

Зауважимо, секретар РНБО часто зазначає, що навіть після завершення війни Росія все одно загрожуватиме Україні, тож країна-агресорка має бути розділена. На думку посадовця, процес фрагментації РФ вже розпочався і він відбувається "незалежно від нашого бажання".

"Як свого часу 2 березня 1989 року було запущено процес розпаду СРСР після певних подій у Воркуті (страйку шахтарів – ред.), так само Путін 24 лютого запустив процес розвалу Російської Федерації в тому вигляді, в якому вона на сьогодні є", – переконаний Данілов.

Він додав, що зараз у Росії відбувається дуже багато непомітних для українців процесів. На думку посадовця, Захід помиляється, вважаючи, що можуть керувати цими процесами і домовитися про щось із президентом РФ Володимиром Путіним або ж його оточенням.

Секретар РНБО навів приклад з української історії, який доводить, "що ці закони працюють по-іншому".

"Хочу повернутися у 2013-2014 рік. Ви пам'ятаєте цю ситуацію, коли з'явилася людина на прізвище Парасюк, який ніде не був у перемовинах, не був залучений у великих процесах за білими столами, коли приїжджали дипломати. Вийшла ця людина на трибуну і ви пам'ятаєте, що він тоді сказав. І це спрацювало, як спусковий гачок. "Парасюки" в Росії вже є, питання у тому, коли вони вийдуть і почнуть говорити", – зауважив Данілов.

Додамо, напередодні секретар РНБО заявив, що неможливо назвати точні терміни завершення війни, адже це залежить не лише від України.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року Зеленський під час саміту G20 озвучив "формулу миру" з 10 пунктів для припинення війни з РФ. Йдеться про радіаційну, ядерну, продовольчу та енергетичну безпеку; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; трибунал та репарації; протидію екоциду; гарантії безпеки для України; підписання документа про фіксацію закінчення війни.

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