Данілов озвучив реакцію України, якщо ЄС відкладе переговори про членство

Посадовець також попередив про загрозу для Польщі та країн Балтії в разі поразки України.

Якщо Євросоюз відкладе початок переговорів про вступ України, держава розчарується, але це не буде кінцем світу.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов сказав у інтерв'ю виданню la Repubblica, зробленому за день початку саміту ЄС.

У Данілова запитали, якою буде реакція України, якщо Угорщина заблокує початок переговорів про членство держави в ЄС.

"Ми були б розчаровані. Але це не буде кінцем світу. Мені цікаво інше. Що таке Європейський Союз? Якщо це спільнота цінностей, ми, безумовно, відповідаємо всім критеріям свободи. Ми є демократичною країною. Спільнота, яка підтримує свободу слова та прав людини", – зазначив секретар РНБО.

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Він також наголосив у контексті нинішньої війни, що йдеться "не лише про захист життя українців".

"Чи справді європейці хочуть, щоб ми програли? Що наступними будуть вторгнення до країн Балтії, Польщі та інших країн Балтії?" – поставив риторичне запитання Данілов.

Зауважимо, у чернетці підсумкової декларації саміту країн ЄС 14-15 грудня міститься формулювання про те, що Єврорада рекомендує розпочати з Україною та Молдовою офіційні переговори про вступ до ЄС. Однак формулювання може бути змінене, адже саміт лише розпочався.

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