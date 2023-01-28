Данілов переконує, що РФ вже неспроможна виробляти чимало ракет для постійних атак

РФ не може виробляти таку кількість ракет, щоб довго і постійно тероризувати Україну масованими ракетними ударами.

Про це заявив в ефірі Радіо Свобода секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

«Ми чітко рахуємо всі ракети, які відправляють ці мерзотники на нашу країну… Спроможності виробляти таку кількість для того, щоб вони могли нас постійно на довгий проміжок часу тероризувати, у них вже немає. І це не лише інформація апарату РНБО, у нас є зведена інформація всіх наших структур. Єдине застереження, я вже про нього говорив, якщо не дай Боже їм будуть допомагати Іран або якісь інші країни, але ми про це будемо відразу знати і будемо на це реагувати», – сказав секретар РНБО.

Данілов додав, що знає точне число ракет, яке залишилося в Росії, але відмовився його назвати.

«Ви бачите, що вони вже знижують інтенсивність (масованих ударів – ред.)», – резюмував він.

Нагадаємо, що раніше росіяни використовують ракети Х-55 з імітатором ядерної частини, щоб виснажувати українські засоби протиповітряної оборони.

Таку ракету було знищено силами ППО на підльоті до Києва з південно-східного напряму. Її уламки знайшли у районі Борисполя.

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