Данілов пообіцяв швидку та жорстку реакцію у разі енергетичного тероризму з боку Росії

Данілов пояснив, що питаннями поставок вугілля до України займається Кабмін.

У разі енергетичного тероризму Росії проти України влада готова до жорстких та швидких рішень.

Про це 10 листопада за підсумками засідання РНБО сказав Олексій Данілов.

"У нас є два рішення РНБО те, що стосується нашого енергетичного комплексу. У нас є протокольні доручення, які були розглянуті на попередніх засіданнях РНБО, там все прописано. У разі необхідності, якщо ситуація і надалі буде складною, а ми не виключаємо використання Російською Федерацією енергетичного тероризму по відношенні до нашої країни, то будуть прийняті відповідні рішення. Це буде зроблено жорстоко, швидко та в інтересах України", - наголосив секретар РНБО.

Олексій Данілов також додав, що питаннями поставок вугілля до України займається не президент чи РНБО, а Кабінет міністрів України.

"Є Кабінет міністрів. Якщо ви думаєте, що Олексій Мячеславович чи Володимир Олександрович за це відповідають, то ви глибоко помиляєтесь. Кабмін, міністерство енергетики - цілі структури працюють над цим питанням. Наше завдання це відслідковувати. І якщо ми бачимо загрозу національній безпеці - ми маємо на це реагувати через наше засідання, рішення та укази. Сьогодні таких нормативно-правових документів президентом прийнято більш, ніж достатньо. Головне, щоб їх виконували", - сказав Данілов.

Нагадаємо, Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну. Так, від 1 листопада з Російської Федерації не буде надходити вугілля марки А (антрацит) та П (пісне).

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