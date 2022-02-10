Данілов повідомив, яке питання Зеленський визначив невідкладним на завтрашньому засіданні РНБО

Засідання РНБО 11 лютого буде виїзним.
Рада національної безпеки і оборони 11 лютого під час засідання розгляне питання ризиків для морського судноплавства України через блокаду РФ частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в коментарі "УП".
"Одним із основних питань, яке буде розглядатися на виїзному засіданні РНБО Україну у Харкові 11 лютого, буде питання про ризики для морського судноплавства України у зв’язку з намірами Російської Федерації перекрити під приводом проведення військо-морських навчань районів Чорного та Азовського морів. Це питання президент України Володимир Зеленський визначив як невідкладне", - сказав Данілов.
Крім того, як уточнює "РБК-Україна", на засідання РНБО 11 лютого будуть розглянуті питання територіальної оборони, регіональної політики, державних фінансів і низка інших.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирішив провести виїзне засідання Ради національної безпеки та оборони у п'ятницю, 11 лютого, у Харкові.
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