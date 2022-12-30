Данилов пояснив, чому Росія припинила ядерний шантаж світу

У Китаї були незадоволені російською ядерною риторикою

Росія припинила відверто погрожувати світу ядерною війною після зауважень з Китаю.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Kyivpost.

"Все затихло після того, як їм зробили зауваження в Китаї, і пояснили, що цього робити не можна. Росіяни слухняні щодо Китаю", - зазначив Данілов.

Також Данілов зазначив, що Пекін може вплинути на Москву в плані війни проти України.

"Фактично РФ буде підлеглою Китаю, якщо Захід не зробить висновків", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін втягує Олександра Лукашенка в ядерний шантаж, і саме для цього очільник РФ літав до Мінська.

Також раніше очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що російський диктатор Володимир Путін вдається до ядерних погроз переважно тоді, коли він у відчаї та відчуває свої провали.

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