Данилов пояснив, чому Росія припинила ядерний шантаж світу

У Китаї були незадоволені російською ядерною риторикою
Росія припинила відверто погрожувати світу ядерною війною після зауважень з Китаю.
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Kyivpost.
"Все затихло після того, як їм зробили зауваження в Китаї, і пояснили, що цього робити не можна. Росіяни слухняні щодо Китаю", - зазначив Данілов.
Також Данілов зазначив, що Пекін може вплинути на Москву в плані війни проти України.
"Фактично РФ буде підлеглою Китаю, якщо Захід не зробить висновків", - наголосив секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін втягує Олександра Лукашенка в ядерний шантаж, і саме для цього очільник РФ літав до Мінська.
Також раніше очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що російський диктатор Володимир Путін вдається до ядерних погроз переважно тоді, коли він у відчаї та відчуває свої провали.
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