Данілов пояснив, хто і як може зупинити будівництво російського "Північного потоку-2"

Данілов вважає, що Німеччині і Франції слід не допустити завершення "Північного потоку-2".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував оголошену заяву президента РФ Володимира Путіна про завершення укладання труб першої нитки "Північного потоку-2", який будують в обхід України. За його словами, для завершення російського проєкту ще чимало роботи і немає гарантії у тому, що дійсно його закінчать, адже, зокрема, є підтримка республіканської партії у США, яка підтримує санкції.

Про це сказав секретар РНБО на брифінгу 4 червня.

"Для завершення треба прокласти ще певну кількість кілометрів цього газогону і це не може статися за один день. Це перше. Після завершення будівництва відбувається процес технологічного налаштування, випробувань й інші. Після того ще має бути підписано дуже багато документів", - заявив він.

Крім того, Данілов додав, що на доручення президента цього тижня був у Вільнюсі, де збиралися представники 5 країн, секретарі РНБО та політичні радники президентів. Йдеться про Польщу, Естонію, Латвію, Литву і Україну. На цій зустрічі обговорювали саме питання російського проєкту "Північний потік-2", адже, за його словами, "це виклик не лише Україні, а й для Польщі, для багатьох країн, які розуміються, що таке РФ".

"Наразі тривають дискусії. Ви знаєте, що у США є республіканці, які наполягають на подовженні санкцій і не може йти про його закінчення. На превеликий жаль, у нас сьогодні немає прямої можливості впливати на ці процеси. Але всі наші дипломатичні співробітники долучені до цього процесу і роблять все необхідне, щоб це припинити", - висловився він.

Водночас, Данілов зауважив, що це складні процеси, адже є "потужні гравці на території Європи, які зацікавлені в співпраці з РФ". Секретар РНБО заявив, що це Німеччина і Франція.

"І нам це дуже не приємно, бо саме ці дві країни у 2008 році відмовили у ПДЧ Грузії і Україні, коли майже все було готово. І у 2008 році на Грузію напала Російська Федерація, після того у нас є ситуація з окупованим Кримом і таке інше... Чи має за це Німеччина і Франція нести відповідальність, я вважаю, що мають. Бо окрім економічного зиску, є й політичні речі. Якщо ви кажете про демократію, свободу, що ви цінуєте кожну країну, то та ситуація, яка була в 1991 році, коли домовилися, що ті кордони, які залишаються на 91-й рік, вони є недоторканними. І сьогодні, коли одна країна все це порушує і крім ситуації, пов'язаної з тим, що вони занепокоєні, ми вважаємо, що це занадто мало у сучасному демократичному світі", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, раніше компанія Nord Stream заявила, що газопровід побудований на 95%. Зазначається, що станом на 31 березня побудовано 2339 км труб із 2460 км. Залишилося укласти близько 121 км. Таким чином до закінчення проєкту залишилося добудувати ще 5% від загальної протяжності газопроводу.

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