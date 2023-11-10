Данілов пригрозив агентам РФ та заявив про відстеження "російських гнид"

Секретар РНБО зазначив, що в Україні "вискочили" проросійські персонажі, які розповідають про російську мову, балотування у президенти та інше.

Через неможливість перемогти на полі бою Росія почала масово поширювати фейки про начебто "великий розкол" між політичним та військовим командуванням України. Проте такій примітивній брехні не вірить вже ніхто.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов розповів "24 каналу".

Данілов повідомив, що за останні два місяці Росія відкрила все, що можна відкрити, щодо своєї агентури на українській території. Країна-агресорка вкладає колосальні кошти в дезінформацію, за допомогою якої прагне дестабілізувати ситуацію в Україні. Проте, запевнив посадовець, усе марно.

"Якщо ви звернете увагу на наші повідомлення, то останні 2-3 місяці ми б'ємо в набат. Ми звертаємося до всіх відповідних служб, щоб вони були максимально пильними і відстежували всіх цих російських гнид, які проснулися", – зазначив секретар РНБО.

Він уточнив, що в Україні знову "вискочили" проросійські персонажі, які починають розповідати про російську мову, балотування у президенти та інші речі.

"Деякі з них навіть зустрічаються за межами України з іншими представниками, які втекли і "колотять" зараз, збирають гроші", – повідомив Данілов.

Данілов зробив попередження агентам Кремля

"Я хочу звернутися до тих, хто тут і підтримує їх, хто з ними має зв'язки. Майте на увазі, що ви всі будете за це нести відповідальність", – наголосив посадовець.

Він додав, що Україна добре розуміє ворожу тактику, тож нічого хвилюватися. Данілов звернув увагу, що діпфейк головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – це чергова російська спецоперація.

До слова, Данілов також розповів, як Росія намагалася скористатися фактом трагічної загибелі помічника Залужного Геннадія Частякова для внутрішньої дестабілізації в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Легко сплутати з реальним? Соцмережами гуляє діпфейк з Залужним! Що українці думають про це?

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