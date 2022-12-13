Данілов про "бавовни" в Росії: "Буде палати, поки не згорить вся Москва"

Схожих подій в РФ лише більшатиме з кожним тижнем, переконаний Данілов.

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на запитання про ставлення західних країн-партнерів України до постійних "бавовн" та "самозаймань" в Росії останнім часом.

Про це Данілов розповів у ефірі ТСН в межах телемарафону "Єдині новини" 13 грудня.

Йдеться про країни, які раніше цього принципово боялися через ризик застосування ядерної зброї.

"Були керманичі, які нам пропонували декілька разів перемовини з Російською Федерацією на умовах РФ. Я можу сказати, дякуючи нашому президенту, ми це відмітали від слова зовсім. І ми усвідомлюємо ситуацію, яка на сьогодні є", – сказав секретар РНБО.

"І те, що у них там відбувається на Росії, повірте, воно буде тільки збільшуватися з кожним тижнем. І ті події, які там відбуваються, – я не можу сказати, хто до цього причетний – але, повірте, воно буде палати і горіти, поки не згорить вся Москва, що обов’язково станеться за наші з вами дні", – запевнив Данілов.

Нагадаємо, 5 грудня на двох російських аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" пролунали вибухи, якими були пошкоджені два бомбардувальники Ту-95.

У ніч проти 9 грудня загорілась велика пожежа в торговому комплексі "Мега Хімки", що біля межі Москви та Московської області.

10 грудня стало відомо про пожежу в Барнаулі в одній із виробничих будівель на території Алтайського шинного комбінату.

В Московській області, а саме в Балашисі, 12 грудня виникла пожежа у торговому центрі "Стройпарк".

Цього ж дня в Нижньокамську згорів склад підприємства "Нижньокамськнафтохім", де зберігали каучук.

У ніч проти 13 грудня в російському місті Клинці було чутно потужні вибухи, а також видно вогонь у районі казарм місцевої військової частини.

У Санкт-Петербурзі 13 грудня загорілась будівля на території машинобудівного заводу "Зірка". Вогонь охопив площу у 200 кв. м.

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