Данілов про безпеку: "Ми розуміємо, що відбувається біля кордонів, в Криму, в просторі Чорного та Азовського морів"

Данілов про безпеку: "Ми розуміємо, що відбувається біля кордонів, в Криму, в просторі Чорного та Азовського морів"

На засіданні РНБО обговорили декілька важливих питань.

У п'ятницю, 11 лютого, відбулося засідання РНБО. На тлі загострення ситуації на кордонах з Росією його вирішили провести в Харкові. На порядку денному було декілька важливих питань.

Про це під час брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Перше питання, яке розглядали члени РНБО було питання про загальну ситуацію і забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз. Питання розглядалося в режимі таємно. Мали доповіді представники розвідспільноти, представники військових", - зазначив він.

За словами Данілова, окрему доповідь мав голова ДПСУ Сергій Дейнеко. Генерал доповів, що відбувається біля кордонів. В рамках розгляду цього питання окремо була доповідь і розглядалися питання про ризики для морського судноплавства України в зв'язку з намірами РФ перекриття під приводом проведення військово-морських навчань в районах Чорного і Азовського морів. Це питання так само розглядалося таємно. Доповідь мали представники Служби зовнішньої розвідки, представники Головного управління розвідки Міністерства оборони. Крім того, доповідь мав командуючий ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа. Президент заслухав доповідь всіх відповідних силових структур, військових.

"Ми розуміємо, що відбувається біля наших кордонів, ми розуміємо, що відбувається на сьогоднішній день на території окупованої Автономної республіки Крим, ми розуміємо, що відбувається в просторі Чорного та Азовського морів", - резюмував Данілов.

Крім того, Данілов повідомив, скільки літаків з військовою допомогою прибуло до України. Так, станом на 11 лютого Україна прийняла 25 літаків з військовою допомогою від західних партнерів на тлі російської агресії.

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