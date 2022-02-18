Данілов про майбутні провокації російських окупантів на Донбасі: "Ми не можемо сказати, що вони можуть вигадати"

За словами секретаря РНБО, українські військові та служби не матимуть до цього жодного стосунку.
На сьогоднішній день є велика загроза, що представники Російської Федерації, які там знаходяться, будуть провокувати ті чи інші речі.
Про це у п'ятницю, 18 лютого, під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Вони можуть зробити ті речі, які до наших військових, до наших служб не мають жодного відношення", - зазначив він.
"Ми не можемо сказати, що вони можуть вигадати: чи підривати автобуси, в яких будуть люди, яким вони сьогодні пропонують переправитись до Ростова або Ростовської області, чи вони будуть підривати будинки, чи вони будуть робити ті, чи інші речі - нам це цілком невідомо. Ще раз наголошую - ми до цього не можемо мати жодного відношення", - сказав Данілов.
Нагадаємо:
Міністерство закордонних справ України відкинуло всі звинувачення з боку російської сторони про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях і заявило, що ці фейки не відповідають дійсності.
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