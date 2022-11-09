Данілов про переговори з Росією: "Розумієте, наскільки це абсурдно звучить?"

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав абсурдними заклики припинити звільняти захоплені території України та розпочати переговори з Росією.

Про це Данілов розповів в інтерв’ю The Globe and Mail.

Він нагадав про позицію держави, яку оголосив раніше: передумовою для переговорів є повне виведення російських військ із території України.

"Будь ласка, уявіть, що у вас є чотирикімнатний будинок. Одну кімнату захопили божевільні, які вбили частину вашої родини. І тепер ви пропонуєте: "Добре, почнімо з ними переговори, щоб вони могли залишитися там, а ми могли б знайти з ними мирне співіснування". Ви розумієте, наскільки це абсурдно звучить?" – наголосив секретар РНБО.

Переговори України з РФ

Росія останнім часом дуже активізувалася зі своїми пропозиціями про переговори з Україною. Експерти кажуть, що причина – бажання агресора поставити війну на паузу, аби зібрати сили і навесні влаштувати новий наступ.

Так, напередодні заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко висловився про відновлення переговорів з Україною і стверджував про нібито відсутність "попередніх умов" для діалогу.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що переговори з Росією та припинення вогню означатимуть лише визнання ультиматумів Москви.

Водночас у Держдепі США назвали голослівними заяви російського керівництва про начебто готовність до переговорів. У США не бачать ознак готовності Кремля до участі в добросовісному діалозі з Україною.

Переговори України з Росією: Макрон озвучив умови

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