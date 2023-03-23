Данілов про "єдиний шанс" для ЗСУ: "Наш наступ триватиме до кордонів 1991 року"

Він відкинув тезу про "єдиний шанс" для України щодо проведення проведення контрнаступу.

Контрнаступ ЗСУ не обмежений часом і триватиме до виходу на кордони України 1991 року – заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Про це він написав у Мережі.

Так Данілов прокоментував заяву чеського президента Петра Павела про лише одну спробу в України для контрнаступу цього року.

"Новітній інфотренд – розмови про "єдиний шанс" і ледь не останню для СОУ (Сил оборони України – ред.)можливість для проведення контрнаступу. Наш наступ триватиме до кордонів 1991 року і, як і боротьба за свободу, не лімітований часом", – наголосив секретар РНБО.

Зауважимо, Петр Павел також заявляв, що Захід невдовзі може зменшити підтримку України, тому Київ має врахувати це в майбутньому.

Коментуючи заяву чеського лідера про лише одну спробу контрнаступу, політтехнолог Борис Тізенгаузен зауважив, що ЗСУ максимально повинні будуть застосувати на фронті те озброєння, яке надійде від Заходу. І від успіху цього контрнаступу залежатиме обсяг подальшої військової допомоги для України.

А військовий експерт Михайло Самусь вважає, що Павел мав на увазі – якщо Україна не досягає успіху в контрнаступі навесні-влітку, тоді Захід не підтримуватиме державу, а вона без підтримки Заходу не воюватиме.

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