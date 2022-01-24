Данілов прокоментував можливість введення санкцій проти Мураєва через дані британської розвідки

Данілов наголосив, що "п'ята колона" в Україні є навіть у Парламенті.

Проти політика Євгенія Мураєва, якого за даними британської розвідки Росія може привести до влади в Україні, поки не застосовуватимуть санкцій.

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Про це під час брифінгу 24 січня розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Все, що відбувається з боку Росії, та "п'ята колона", яка перебуває на території нашої країни, відслідковується відповідними службами. Ми будуємо демократію в умовах війни, а це - дуже складний процес. Набагато простіше працюють авторитарні режими. У нас такого бути не може. Що стосується роботи тих чи інших каналів, то якщо буде звернення інституцій, які на це мають право, ми на засіданні РНБО це розглянемо. На сьогодні в нас таких документів в апараті РНБО немає. Якщо вони з'являться завтра, ми їх дуже терміново розглянемо. Питання нацбезпеки у нас знаходиться під постійним контролем. Роздмухувати ситуацію, відправляти російські наративи - у нас не вийде", - сказав Данілов.

Разом з тим секретар РНБО визнав, що деякі політики, зокрема і ті, які є у Верховній Раді, шкодять національній безпеці України.

"Чи багато таких "мураєвих" у нас в країні? Так, вони є. Ми їх всіх знаємо, ви їх знаєте. І це і є ознака демократії. Тому що представники "п'ятої колони" в нас знаходяться у Верховній Раді, то де ще більше є демократії. Може з цим потрібно закінчувати? То я прихильник того, щоб якомога швидше тому, що їх перебування буде доволі тривалим, а ми матимемо наслідки, як від людей, на яких свого часу не звертали уваги. Для нашої країни це дуже небезпечна річ"

Нагадаємо:

Раніше в МЗС Британії заявили, що РФ намагається привести до влади у Києві Євгена Мураєва.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що серед українців є сумніви щодо того, чи не був би Мураєв "занадто смішною фігурою", обраною Кремлем для керування Україною. Але він додав, що Росія підтримувала раніше незначні фігури на керівних посадах в окупованих Криму та на Донбасі.

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