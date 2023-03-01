Данілов прокоментував вибухи в Росії: "Ми не бачимо, хто у них там бешкетує"

Секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував останні вибухи в Росії, заявивши, що триває війна і росіяни не матимуть спокою.

Про це Данілов розповів у ефірі "24 каналу".

Секретар РНБО зауважив, що не знає хто, що та звідки літає у Росії, влаштовуючи там вибухи.

"Звідки ми знаємо, хто звідки літає? Це ж не наша територія, ми ж не бачимо, хто у них там бешкетує", – сказав посадовець.

"Я можу єдине сказати – що якщо вони вважають, що вони будуть знаходитися в якомусь спокої, а нас тут тримати постійно в напрузі, то вони глибоко помиляються. Повірте, і Москва, і Санкт-Петербург – вони ж там не дарма поставили на дахи ці всі залізяки. Такий сором, звичайно, був, коли вони там ці залізяки на колесах… От не знаю, нащо колеса треба на даху. Вони що, там їздити зібралися чи що?" – зазначив Данілов, маючи на увазі встановлення систем ППО на російські офіційні установи.

Він додав, що в росіян просто немає іншої спроможності захищати дахи Міноборони та інших будівель та запевнив, що "це їм точно не допоможе".

"Що це буде? Свого часу в нас був такий унікальний мер Києва (Леонід Черновецький – ред.), який казав, що все це робить Господь", – резюмував секретар РНБО.

Що відомо про вибухи в РФ

У Краснодарському Туапсе в ніч проти 28 лютого на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомили, що чули два вибухи. Російські пабліки взялися повідомляти про атаку начиненими вибухівкою дронами.

Вже ввечері 28 лютого вибухи прогриміли в районі військового аеродрому "Єйськ", що теж розташований у Краснодарському краї РФ. Після вибухів було видно чорний дим.

Місцева влада переконувала, що звуки вибухів у районі аеродрому пов'язні із навчаннями на цій території.

Коментуючи вибухи в РФ, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що там наростають панічно-дезінтеграційні процеси, тому збільшуються внутрішні атаки на об'єкти інфраструктури з боку НЛО.

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