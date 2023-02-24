Данілов різко відреагував на заяву Жозепа Борреля щодо “великого народу” Росії

Позицію очільника дипломатії ЄС секретар РНБО вважає “запрошенням продовжувати вбивства”.
Заява очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля про те, що “великий народ” Росії також страждає від війни викликала гнівну відповідь секретаря РНБО України Олексія Данілова.
У своєму Twitter він назвав таку позицію знаком для агресора продовжувати війну проти України та стимулом для подальших воєнних злочинів.
"На жаль, позиція шанованого європолітика, що "Росія - великий народ" - це запрошення продовжувати вбивства. Путін - уособлення цього народу, поки повстання не доведе зворотного, росіяни несуть відповідальність за війну. Такі сигнали - прояв слабкості, стимул для злочинів", - написав Данілов.
На жаль, позиція шанованого європолітика, що «росія – великий народ» – це запрошення продовжувати вбивства. путін – уособлення цього народу, поки повстання не доведе зворотного, росіяни несуть відповідальність за війну. Такі сигнали – прояв слабкості, стимул для злочинів.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) February 24, 2023
Раніше в інтерв’ю “Радіо Свобода” очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія — це “великий народ” і також “страждає від цієї війни”.
“Вони страждають. Вони втрачають життя. І вони втрачають економічні можливості. Вони втрачають добробут. І Росія залишиться після закінчення війни", - сказав європейський політик.
Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у річницю російського вторгнення, 24 лютого, заявила, що на ЄС і Україну чекає майбутнє єдності і пообіцяла Україні підтримку в боротьбі.
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