Данілов розповів, чи Україна вестиме прямі перемовини з ватажками "ЛДНР"

Україна вестиме перемовини тільки з РФ.

Україна не вестиме перемовин з ватажками російських бойовиків, оскільки вони нічого не вирішують.

Про це 18 лютого під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ми свідомі того, що перемовини ми можемо вести тільки з Російської Федерацією. Ми не можемо вести перемовин з людьми, які не мають жодного стосунку до самостійності. Вони не ухвалюють ніяких самостійних рішень. Всі рішення ухвалюються тільки у Москві. І ви знаєте, що Володимир Зеленський зробив заяву про те, що він у будь-який час готовий зустрітись з Путіним для того, щоб проводити ці перемовини. На сьогоднішній день вони відмовляються від цих перемовин. А проводити перемовини з людьми, які нічого не вирішують, - ми не можемо і не будемо, бо це марна трата часу", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що українські військові відкриватимуть вогонь лише у тому випадку, коли є загроза.