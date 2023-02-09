Данілов розповів, що чекає на Путіна: "Або буде там, де наразі Ленін, або – на лаві підсудних"

Данілов назвав Путіна "терористом №1 у світі" і заявив про нульові шанси президента РФ вийти сухим з води.
Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін виживе, то обов’язково опиниться на лаві підсудних бо є "терористом №1 у світі".
Таку думку Данілов висловив в інтерв'ю "Настоящему времени".
Нагадаємо, напередодні міжнарожна група слідчих заявила про "переконливі ознаки" того, що Путін особисто ухвалив рішення про постачання ЗРК "Бук", з якого 2014 року в небі над Донбасом було збито літак рейсу MH17 Malaysia Airlines.
У цьому контексті журналістка запитала в секретаря української РНБО, чи уявляє він собі Путіна на лаві підсудних і що відбутися для цього.
"Два варіанти: або він до цього часу вже перебуватиме там, де наразі Ленін (муміфікований у мавзолеї – ред.). Враховуючи те, що зараз відбувається в Росії, я більш ніж упевнений, що там буде друге ім'я, там буде написано "Ленін – Путін", – припустив Данілов.
Він додав, що спершу росіяни помістили б Путіна в мавзолею і ходили дивитися на нього, як на мумію. А згодом зрозуміли б, що ця людина скоїла для Росії: "Вони його приберуть звідти, як це вже було неодноразово в історії Росії".
"Інша річ, якщо він буде живим, то обов'язково буде на лаві підсудних, бо ця людина – терорист №1 у світі. І якщо раніше терористом №1 був бен Ладен, то на сьогодні Путін захопив пальму першості", – наголосив секретар РНБО.
Він також висловив переконання, що в Путіна нуль "шансів вийти сухим із води".
Данілов погоджується з версією, що Путін особисто міг дати вказівку про переміщення ЗРК "Бук".
"Там ( у Росії – ред.) усі рішення ухвалюють тільки з того моменту, коли Путін скаже "так". І це була їхня велика помилка… Ми із самого початку розуміли, що, окрім Путіна, команди щодо пересування таких засобів ураження ніхто у Росії ухвалювати не може. Таких людей у Росії немає", – запевнив український посадовець.
Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що повністю підтримує організацію судового процесу в Гаазі над Путіним та його поплічниками після закінчення війни.
Зауважимо, як пояснювало видання Washington Post, Кримінальний суд у Гаазі не може порушити справу проти Путіна, адже на сьогодні ні Україна, ні Росія не ратифікували Римський статут, на підставі якого цей суд здійснює свою діяльність.
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