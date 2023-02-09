Данілов розповів, що чекає на Путіна: "Або буде там, де наразі Ленін, або – на лаві підсудних"

Данілов назвав Путіна "терористом №1 у світі" і заявив про нульові шанси президента РФ вийти сухим з води.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін виживе, то обов’язково опиниться на лаві підсудних бо є "терористом №1 у світі".

Таку думку Данілов висловив в інтерв'ю "Настоящему времени".

Нагадаємо, напередодні міжнарожна група слідчих заявила про "переконливі ознаки" того, що Путін особисто ухвалив рішення про постачання ЗРК "Бук", з якого 2014 року в небі над Донбасом було збито літак рейсу MH17 Malaysia Airlines.

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У цьому контексті журналістка запитала в секретаря української РНБО, чи уявляє він собі Путіна на лаві підсудних і що відбутися для цього.

"Два варіанти: або він до цього часу вже перебуватиме там, де наразі Ленін (муміфікований у мавзолеї – ред.). Враховуючи те, що зараз відбувається в Росії, я більш ніж упевнений, що там буде друге ім'я, там буде написано "Ленін – Путін", – припустив Данілов.

Він додав, що спершу росіяни помістили б Путіна в мавзолею і ходили дивитися на нього, як на мумію. А згодом зрозуміли б, що ця людина скоїла для Росії: "Вони його приберуть звідти, як це вже було неодноразово в історії Росії".

"Інша річ, якщо він буде живим, то обов'язково буде на лаві підсудних, бо ця людина – терорист №1 у світі. І якщо раніше терористом №1 був бен Ладен, то на сьогодні Путін захопив пальму першості", – наголосив секретар РНБО.

Він також висловив переконання, що в Путіна нуль "шансів вийти сухим із води".

Данілов погоджується з версією, що Путін особисто міг дати вказівку про переміщення ЗРК "Бук".

"Там ( у Росії – ред.) усі рішення ухвалюють тільки з того моменту, коли Путін скаже "так". І це була їхня велика помилка… Ми із самого початку розуміли, що, окрім Путіна, команди щодо пересування таких засобів ураження ніхто у Росії ухвалювати не може. Таких людей у Росії немає", – запевнив український посадовець.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що повністю підтримує організацію судового процесу в Гаазі над Путіним та його поплічниками після закінчення війни.

Зауважимо, як пояснювало видання Washington Post, Кримінальний суд у Гаазі не може порушити справу проти Путіна, адже на сьогодні ні Україна, ні Росія не ратифікували Римський статут, на підставі якого цей суд здійснює свою діяльність.

Трибунал над Путіним, злочини військових РФ і скандал із лікуванням бійців ЗСУ | Дмитро Лубінець

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