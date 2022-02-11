Данілов розповів, що його матір робила в окупованому Луганську та де вона живе насправді

Данілов розповів, що його матір робила в окупованому Луганську та де вона живе насправді

Данілов наголосив, що в нього немає проблем у родині.

89-річна матір секретаря РНБО Олексія Данілова перебуває у Києві, а не в окупованому Луганську.

Про це під час брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на питання нібито про те, що він залишив свою матір без коштів в окупованому Луганську.

"У мене ніяких проблем у сім'ї немає. Моя мама живе у Києві. Вона тимчасово перебувала в Луганську. І якщо вам це цікаво, то я вам можу про це розповісти. Людина, яка доглядала її квартиру, на жаль, померла і мати була змушена туди поїхати для того, щоб передати документи на продаж своєї квартири у Луганську. Те, що її впіймали негідники, про яких виговорите російською мовою", - сказав Олексій Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що інформацію про те, що він нібито покинув свою матір в окупованому Луганську - це брехня, яку поширює Росія.

"І те, що ці нісенітниці, які починає поширювати Росія та ФСБ через своїх підлеглих, я спокійно до цього ставлюсь. Мені дуже дивно, коли молоді люди починають це поширювати. Якщо ви вважаєте, що вам це приємно і якщо вам з цього користь - бажаю здоров'я", - сказав Олексій Данілов.

Читайте також: