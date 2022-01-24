Данілов розповів, які країни вже зголосилися допомогти Україні зброєю

Секретар Радбезу акцентував, що ця зброя саме для захисту.

Українське летовище приймає літаки друзів і партнерів, які допомагають Україні зброєю захисту. Це не тільки Британія, США. Кількість країн, переважно це країни-члени НАТО, готові допомагати уразі необхідності всім необхідним для того, щоб Україна та її суверенітет були захищені.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав за підсумками засідання РНБО 24 січня.

"Акцентую, що ця зброя саме для захисту. Ми ні на кого нападати не збираємось, але і віддавати нашу країну теж нікому не збираємся. На сьогоднішній день у нас дуже багато бажаючих допомагати нам зброєю. Навіть не можу перелік всіх країн надати", - зазначив він.

За словами Данілова, на сьогоднішній день багато країн взяли на себе зобов'язання допомагати Україні уразі активізації агресії з боку Російської федерації, яка почалася ще 2014 року.

"Нам приємно, що світ врешті решт звернув увагу на те, що в нас відбувається ця агресія: це не тільки Британія, США. Кількість країн, переважно це країни-члени НАТО, готові нам допомагати уразі необхідності всім необхідним для того, щоб наш суверенітет, наша країна була захищена", - резюмував він.

Раніше новий канцлер Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю Україні. Очільниця МЗС Німеччини також не підтримує ідею постачання зброї Україні.

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