Данілов розповів, за яких умов ЗСУ відкриватимуть вогонь в зоні проведення ООС

Данілов розповів, за яких умов ЗСУ відкриватимуть вогонь в зоні проведення ООС

Україна не повертатиме окуповані території військовим шляхом.

Українські військові відкриватимуть вогонь лише в разі, коли є загроза.

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Про це 18 лютого під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Наші війська можуть відкривати вогонь тільки у тому випадку, якщо є загроза життю наших захисників. Ніяких інших речей у нашій країні бути не може", - сказав Данілов.

Данілов наголосив, що він разом із Володимиром Зеленським був на передовій, та запевнив, що ситуація в армії є контрольованою.

"Наше військо вмотивоване. Але ніяких нападів на цивільне населення, ніяких варіантів, що ці території мають бути звільнені військовим шляхом - немає", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, Україна не планує ніякого наступу на свої окуповані території. Інформація, яку поширюють окупанти - це брехня, метою якої є загострення ситуації.