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Данілов спрогнозував, які республіки вийдуть зі складу Росії

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Данілов спрогнозував, які республіки вийдуть зі складу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував, які республіки вийдуть зі складу Росії. / Фото: Associated Press

Олексій Данілов проаналізував, які республіки від’єднаються від складу Російської Федерації.

Секретар РНБО Олексій Данілов прогнозує, що через війну проти України та внутрішньополітичні процеси зі складу Росії вийде ряд республік, зокрема, Сибір, Кубань та Кавказ.  

Про це Данілов написав своїй сторінці Facebook. 

"1 липня виповнюється 30 років з дня проголошення Уральської республіки. Те, що починалось як спроба ремонту т.зв. Російської Федерації, невдовзі закінчиться її демонтажем. Народи Уралу, Сибіру, Кубані, Кавказу, українського "Зеленого клину", національні республіки Татарстан, Башкирія, Удмуртія, Якутія та інші мають повне право відповідно до міжнародного права на самовизначення, вихід зі складу РФ та утворення незалежних і суверенних держав", - зазначив він. 

Олексій Данілов також наголосив, що все це відбудеться демократичним шляхом та без зовнішнього впливу.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, уряд Британії розглядає підготовку до сценарію несподіваного розпаду РФ.

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Дата публікації
Перегляди
691
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