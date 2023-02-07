Данілов спростував заяву Медведєва про розгляд Україною "корейського сценарію" завершення війни

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні не буде жодного "корейського сценарію", який хочуть нав'язати російські окупанти, не зумівши захопити всю державу.

Про це Данілов написав у Мережі 7 лютого, коментуючи заяву заступника голови російського радбезу Дмитра Медведєва.

Так, Медведєв цього ж дня написав у своєму телеграм-каналі, що Україна начебто розглядає можливість завершити війну поділом територій, ставши "Південною Кореєю" і сподіваючись на звільнення окупованої частини країни. Водночас політик наголосив, що "корейський сценарій" неможливий, адже РФ є "державою, яка має повний суверенітет і найгрізнішу зброю". Країна також не віддасть Донбас та інші захоплені території, пригрозив Медведєв.

Проте Данілов наголосив, що "Україна – не Корея" та нагадав про координати руху для "російського військового корабля".

"Україна – не Корея. Не буде ніяких 38-х та інших паралелей, чужих історій й нав’язаних ззовні сценаріїв. Координати руху "російському військовому кораблю" заданий, змін не передбачено. Сили оборони України працюють", – наголосив секретар РНБО.

Зауважимо, що у 1950-1953 роках між Північною та Південною Кореєю спалахнула війна, в якій Радянський Союз підтримував північ, а США – південь. Конфлікт завершився перемир'ям і створенням демілітаризованої зони по 38-й паралелі. Однак формально дві країни досі перебувають у стані війни.

Нагадаємо, Данілов ще на початку січня заявляв, що РФ планує запропонувати Україні "корейський варіант" врегулювання війни, який передбачає поділ країни. Секретар РНБО також інформував, що самі корейці шкодують про такий поділ і мають через це на сьогодні проблеми.

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