Данілов відповів, чи може Путін піти на вбивство Лукашенка

За словами секретаря РНБО, це вже крайній захід.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що російський президент-диктатор Володимир Путін навряд чи вирішить вбити лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка.

Про це Данілов сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, вбивство самопроголошеного президента Білорусі - це вже крайній захід.

"Я не думаю, що Путін піде на таку річ (йдетьсяпро вбивство Лукашенка - Ред.). Але якщо піде, то це вже буде крайня річ щодо Білорусі, тому що білоруський народ не бажає воювати з нами", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, 19 грудня у Мінську відбулася зустріч президента агресорки Росії Володимира Путіна та самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка. Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Лукашенко, швидше за все, відмовив Путіну в подальших інтеграційних поступках. Саме тому безпосередня участь Білорусі у війні проти України малоймовірна.

Читайте також: