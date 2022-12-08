Данілов відповів Меркель на її заяву про переговори: "Капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи"

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні не потрібен стіл для переговорів з Російською Федерацією. За його словами, капітуляцію агресора можна прийняти і стоячи.

Так Данілов відповів на заяву колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

До слова, ексканцлерка висловила думку про те, що війна РФ проти України закінчиться за столом переговорів. Втім, секретар РДНБ дорікнув їй за таке, нагадавши про "Мінські угоди", які не привели до миру.

"Щоб закінчити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи. P.S. Фрау брала участь у "Мінських угодах", результати відомі", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголошує, що на нинішньому етапі війни мирні перемовини між Україною та Росією неприпустимі. Також він назвав несерйозними "рекомендації укласти перемир'я зараз".

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