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Данілов вказав на велику помилку Заходу у питанні безпеки на пострадянському просторі

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Данілов вказав на велику помилку Заходу у питанні безпеки на пострадянському просторі

Фото: ТСН.ua

Західні країни вже визнали, що зробили велику помилку

Країни Заходу зробили велику помилку у 1994 році, коли дозволили РФ стати одноосібним гарантом безпеки на пострадянському просторі після підписання Будапештського меморандуму.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данилов у інтервʼю виданню Kyivpost.

Данілов впевнений, що країни Заходу вже визнали, що це була їх велика помилка.

"І це була їх велика помилка. Я думаю, зараз вони це визнали. Якщо на сьогодні не буде ситуації, пов’язаної з ліквідацією ядерної зброї на території Росії, то Україна і весь світ не зможуть жити в спокої. Тому що у божевільних потрібно забирати сірники, зброю та гострі предмети", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов пояснив, чому ядерна риторика Кремля змінилась після зауважень з Пекіна.

Крім того, ми раніше інформували, що російський диктатор Володимир Путін втягує Олександра Лукашенка в ядерний шантаж, і саме для цього очільник РФ літав до Мінська.

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Дата публікації
Перегляди
790
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