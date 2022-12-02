Данілов вважає, що Росія буде позбавлена ядерної зброї: "Це як сірники у дітей"

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія має бути позбавлена ядерної зброї, і не виключає, що це справді може статися.

Про це Данілов розповів у ефірі YouTube-каналу "Є Питання".

"Наша перемога – це коли РФ повністю прибирається з нашої території, коли РФ припиняє мати ядерну зброю. Тому що це дуже небезпечно. Це як сірники у дітей – ядерна зброя в РФ. Вона має бути її позбавлена", – заявив секретар РНБО.

Він пояснив, що країна, яка поводиться непередбачувано, не має права володіти ядерною зброєю.

Ведуча запитала в Данілова, чи справді він вірить, що таке може статися? Посадовець відповів: "Давайте почекаємо".

"Ви пам’ятаєте, що відбувалося 1 травня 91 року? Тоді була велика демонстрація на Червоній площі. На Червоній площі стояли керманичі Комуністичної партії Радянського Союзу, вони робили так всім (махали – ред.), хто проходив з червоними прапорами. А потім минув короткий проміжок часу і вже в серпні того явища, яке мало назву Радянський Союз, він припинив майже своє існування. Відбувалося все швидко. Давайте почекаємо", ­– провів історичну паралель секретар РНБО.

Нагадаємо, видання Newsweek повідомило, що в Кремлі навесні обговорювали застосування ядерної зброї у війні проти України. Проте вирішили тоді, що таким чином покажуть свою слабкість, адже йшлося б про ядерні удари по неядерній державі.

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