Данілов запевнив, що Україна діятиме згідно з Конституцією і закликав дочекатися виступу Зеленського

Данілов запевнив, що Україна діятиме згідно з Конституцією і закликав дочекатися виступу Зеленського

Зараз відбувається відпрацювання документів.

Президент Володимир Зеленський незабаром звернеться до українців щодо останніх рішень РФ.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, - пише Укрінформ.

"Найближчим часом чекаємо на виступ президента нашої країни Володимира Олександровича Зеленського", - зауважив Данілов.

На уточнюючи запитання, чи планує Україна запроваджувати воєнний стан, секретар Радбезу відповів, що зараз іде опрацювання документів згідно із законодавством щодо можливих рішень.

"Зараз відбувається відпрацювання всіх документів, які є на території нашої країни, є дійсні. Ми чітко розуміємо, що територія нашої країни - це Автономна Республіка Крим і всі області за нашою Конституцією", - підкреслив він.

Данілов додав, що Україна діятиме згідно з Конституцією і законами, та закликав дочекатися рішення президента.

Як повідомляли раніше, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Після цього президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони на тлі напруженої ситуації в Україні через визнання Росією "незалежності" "ЛДНР".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання “ЛНР” та “ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

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