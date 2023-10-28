Данілов запевнив, що в України є "технічне підтвердження" участі РФ в атаці на Ізраїль 

В України є "технічне підтвердження", що РФ брала безпосередню участь в атаці на Ізраїль.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, - пише «Радіо Свобода».

«У нас є навіть технічне підтвердження того, що Росія брала у цьому (нападі на Ізраїль – ред.) безпосередню величезну участь. Я можу сказати, що центр, який займається кібербезпекою при апараті Ради нацбезпеки і оборони, відстежує всі атаки, які є на нашу країну», – зауважив Данілов.

Він повідомив, що за останні три дні до дня нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня, «спостерігалось зниження на 70% атак на український кіберпростір».

«Ми проаналізували, куди переметнулися російські, скажімо, військові частини, які були причетні до атак. Вони перекинулись саме на Ізраїль. Тому росіяни в цьому беруть безпосередню участь, вони є зацікавленою стороною. Але ще раз наголошую, їм радіти від цього немає жодного сенсу» – резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю у п'ятницю, 27 жовтня, оголосила про розширення наземних операцій у Секторі Гази.

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