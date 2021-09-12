Данілов заявив про необхідність переходу в Україні на латиницю замість кирилиці: деталі

Також Данілов наголосив, що англійська мова має бути обов’язкова для вивчення у садочках і школах.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україні слід з кирилиці перейти на латиницю. Також, на його думку, ще з садочку діти повинні вивчати англійську мову.

Про це Олексій Данілов заявив у розмові з "Радіо Свобода".

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Крім того, він вкотре висловися на підтримку двох мов в нашій країні: української, а також англійської. На його переконання, англійська мова має бути обов’язковою і вивчити її повинні усі. Данілов наголосив, що англійська – мова цивілізованого світу.

"Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю. Те, що стосується мови, ви знаєте мою позицію. Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літні, складно, то це одна справа, а від дитячого садочка, у школах це має бути", – сказав секретар РНБО.

Зауважимо, що Олексій Данілов вже не вперше наголошує на важливості володіння двома мовами - державною, а також англійською. Так, торік влітку секретар РНБО заявив, що в Україні має бути збережена саме українська мова як єдина державна. Але від дитинства громадяни повинні вивчати другу мову – англійську. З його слів, знаючи англійську мову, українці будуть частиною цивілізованого світу.

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