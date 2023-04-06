Данілов заявив, що Кремль не відмовився від ідеї ліквідації Зеленського

Секретар РНБО заявив, що російська влада намагається ліквідувати Зеленського як фізично, так і політично.

У Кремлі не відмовились від фізичної та політичної ліквідації президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Укрінформ.

Він заявив, що російські спецслужби не змогли виконати завдання диктатора Володимира Путіна про фізичну ліквідацію українського президента, тому зараз вони зосереджені на політичній ліквідації Зеленського.

"Росія прагне політичної ліквідації нашого президента, тому що він усьому світові показав і довів, що є лідером нації, лідером країни. Росіян це точно не влаштовує", - зазначив Данілов.

Він також заявив, що активізація у росіян простежувалась у лютому та на початку березні. Наразі кількість таких спроб поменшала, але, за словами голови РНБО, загроза життю Володимира Зеленського буде існувати й надалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін готовий зателефонувати та провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським, але зробить це "коли прийде час".

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що до перемоги України вже залишилося не так багато кроків, головне – щоб світ не зупинявся в солідарності.

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