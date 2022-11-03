Данілов заявив, що Кремль перебуває у стадії втрати контролю: "Далі – депутінізація"

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що влада в Росії переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, і сама РФ перетворилася на "failed state".

Про це Данілов написав у Мережі 3 листопада.

"кремль в стадії втрати контролю. Влада на рф стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам", – йдеться в заяві.

"рф перетворилась на типову failed state. Далі – дестабілізація, демонтаж, депутінізація", – прогнозує секретар української РНБО.

Роль Пригожина та Кадирова в РФ

Засновник ПВК "Вагнер", російський олігарх Євген Пригожин посилив свій вплив на Кремль. Він дозволяє собі гучні політичні заяви, жорстко критикує міністра оборони Сергія Шойгу та голову генштабу Валерія Герасимова. Спільно з лідером Чечні Рамзаном Кадировим Пригожин домігся усунення з посади командувача угруповання військ "Центр" Олександра Лапіна.

Окрім того, олігарх створив потужну військову структуру, що перебуває поза російським правовим полем, проте вербує навіть пілотів літаків та екіпажі ракетних комплексів.

Конфлікт між Пригожиним і Міноборони РФ може бути частиною війни між "вежами Кремля" за призначення винного у військових поразках. Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник.

За оцінками радника Офісу президента Олексія Арестовича, Пригожин починає загравати з народом і це означає лише одне – що він претендує на роль "царя".

Кухар Пригожин забирає в Путіна монополію на Росію

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