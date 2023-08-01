Данілов заявив, що Кремлю треба "готуватися зустрічати другий похід на Москву"

Секретар РНБО повідомив про "зростання протесту різного кольору незадоволених на росії".

Замість другого наступу на Київ у Кремлі мають готуватися до другого походу на Москву через зростання протестних настроїв серед невдоволених росіян.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у Мережі 1 серпня.

На думку Данілова, новий так званий похід на Москву може відбутися вже невдовзі.

"Поточна ситуація для кремля складається таким чином, що нереалізоване бажання другого наступу на Київ буде затьмарене гострою необхідністю готуватися зустрічати другий похід на москву. І ця подія не дуже відтермінована у часі", – йдеться в повідомленні секретаря РНБО.

У Росії зростають протестні настрої серед різних незадоволених груп.

"Видавлену з тюбика пасту – зростання протесту різного кольору незадоволених на росії – назад не запхати…" – додав Данілов.

Загроза нового заколоту в Росії

За оцінками британської розвідки, після арешту російського терориста Ігоря Гіркіна в Росії може виникнути невдоволення його однодумців. Там також звернули увагу, що останнім часом Гіркін прямо критикував диктатора Володимира Путіна.

Водночас російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" заявив про злиті в Мережу документи, що свідчать про підготовку в Росії репресій проти затятих патріотів. Їх звинуватять у дискретації політичного керівництва, деорганізації Міноборони та армії, деморалізації населення.

Наприкінці липня опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Дмитро Гудков висловив думку, що до нового майбутнього заколоту проти Путіна можуть бути залученими армія, Росгвардія, силові структури та приватні армії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Внутрішнього заколоту на Росії не буде, але сама імперія розвалиться! | Світан"

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