Данілов заявив, що Росія активізувала в Україні мережу шпигунів: яка мета ворога

Росія активізувала в Україні мережу своїх шпигунів, щоб дестабілізувати ситуацію в державі.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов сказав у інтерв’ю The Times.

Данілов повідомив, що російські агенти мають на меті "вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення".

За словами секретаря РНБО, країна-агресорка намагається скористатися "так званою напругою" між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ, генералом Валерієм Залужним.

Посадовець зазначив, шо Росія намагається "поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні".

"Вони (росіяни – ред.) розуміють, що не зможуть перемогти військовим шляхом, тому спроби внутрішньої дестабілізації стали пріоритетом", – сказав секретар РНБО.

Данілов також поінформував, що російські розвідувальні служби для роботи за кордоном використовують два види співробітників: агентів під дипломатичним прикриттям та агентів, яких називають "нелегалами".

Зауважимо, Данілов сказав у коментарі "Українській правді", що видання Times неправильно зрозуміло його і написало про начебто російських шпигунів у рядах СБУ. Насправді секретар РНБО мав на увазі, що СБУ "активно працює по шпигунах".

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що російські спецслужби працюють над операцією "Майдан-3", мета якої – усунути від влади президента України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Замахи на Зеленського і план "Майдан-3" - аналіз від Подоляка

Читайте також: