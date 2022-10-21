Данілов заявив, що російська мова має зникнути з України, та пояснив чому

Він сказав, що росіяни мають "відійти на свої болота" і "квакати там своєю російською мовою".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російська мова має зникнути з території України, адже є елементом російської пропаганди і знаряддя для промивання мізків.

Про це Данілов сказав у ефірі політичного токшоу.

"Російська мова має зникнути з нашої території взагалі як елемент ворожої пропаганди і промивання мізків для нашого населення. Англійська є обов'язковою, наша рідна мова є обов'язковою. А насаджувати сюди ці російські наративи – дуже небезпечно: нібито ми повинні з ними порозумітися, ми повинні щось зрозуміти", – пояснив секретар РНБО.

"Дивіться: нам від них нічого непотрібно, хай вони відстануть від нас, хай відійдуть на свої болота і квакають своєю російською мовою", – наголосив Данілов.

Він також повідомив, що на нараді з президентом Володимиром Зеленським було ухвалене рішення про перехід державного телеканалу "FreeДом" з російської мови на англійську.

Як світ відмовляється від російської мови

Від 1 вересня Міністерство економіки Латвії припинило використовувати в комунікації російську мову і почало надавати інформацію та спілкуватися з клієнтами лише державною мовою.

Цікавий випадок стався у серпні, коли під час офіційної зустрічі президента Азербайджану Ільхама Алієва та президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва кожен із них спілкувався своєю мовою, а не російською, як було раніше.

Окрім того, у Казахстані скасували вивчення одразу трьох мов для першокласників з нового навчального року. Зокрема, і російської мови.

З писаря у гетьмани – історія Пилипа Орлика

Читайте також: