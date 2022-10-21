Данілов заявив, що російська мова має зникнути з України, та пояснив чому

Він сказав, що росіяни мають "відійти на свої болота" і "квакати там своєю російською мовою".
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російська мова має зникнути з території України, адже є елементом російської пропаганди і знаряддя для промивання мізків.
Про це Данілов сказав у ефірі політичного токшоу.
"Російська мова має зникнути з нашої території взагалі як елемент ворожої пропаганди і промивання мізків для нашого населення. Англійська є обов'язковою, наша рідна мова є обов'язковою. А насаджувати сюди ці російські наративи – дуже небезпечно: нібито ми повинні з ними порозумітися, ми повинні щось зрозуміти", – пояснив секретар РНБО.
"Дивіться: нам від них нічого непотрібно, хай вони відстануть від нас, хай відійдуть на свої болота і квакають своєю російською мовою", – наголосив Данілов.
Він також повідомив, що на нараді з президентом Володимиром Зеленським було ухвалене рішення про перехід державного телеканалу "FreeДом" з російської мови на англійську.
Як світ відмовляється від російської мови
Від 1 вересня Міністерство економіки Латвії припинило використовувати в комунікації російську мову і почало надавати інформацію та спілкуватися з клієнтами лише державною мовою.
Цікавий випадок стався у серпні, коли під час офіційної зустрічі президента Азербайджану Ільхама Алієва та президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва кожен із них спілкувався своєю мовою, а не російською, як було раніше.
Окрім того, у Казахстані скасували вивчення одразу трьох мов для першокласників з нового навчального року. Зокрема, і російської мови.
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