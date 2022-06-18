Данілов заявив, що Зеленського п'ять разів намагалися вбити від початку війни

Данілов заявив, що Зеленського п'ять разів намагалися вбити від початку війни

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії було здійснено п'ять спроб убити президента України Володимира Зеленського.

Данілов уточнив, що всі спроби вбити главу держави були наприкінці лютого та на початку березня 2022 ркоу.

Про це повідомляє The Globe and Mail.

"Пан Данілов сказав, що напад Росії на Україну включав п’ять окремих спроб убити президента України Володимира Зеленського, усі вони були наприкінці лютого та на початку березня", – йдеться у матеріалі видання.

"Пан Данілов не розкрив подробиці нападів, хоча на початку війни публічно говорив про загін чеченських бійців, яким було доручено вбити пана Зеленського", – сказано у статті.

Нагадаємо, на початку травня сам Зеленський заявляв, що на той момент вдалося зірвати щонайменше 10 замахів на нього, які готувала Росія.

Зеленський порівняв десяток замахів на себе із "Днем бабака"

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