Данія звинуватила Росію в порушенні повітряного простору: подробиці

Літаки ВПС Данії були спрямовані для супроводу російських.
У Данії заявили, що російські літаки двічі порушили повітряний простір країни.
Про це інформує Bloomberg з посиланням на місцеві ЗМІ.
Інциденти сталися в районі острова Борнхольм.
Міністр оборони Данії Тріне Брамса назвала подібні ситуації "дуже рідкісними" і пообіцяла серйозно розібратися в події.
Глава МЗС Данії Йеппе Кофод заявив, що подібні дії російських літаків "абсолютно неприпустимі".
"Схоже, що ці дії були навмисними", — додав він. За словами міністра, данська сторона планує викликати посла РФ в Копенгагені, щоб обговорити те, що сталося.
ЗМІ пишуть, що літаки ВПС Данії були спрямовані до Борнхольм, для супроводу російських літаків.
А в 2020 році літаки НАТО понад 400 разів проводили супровід літальних апаратів, що наближалися до повітряного простору країн-членів альянсу. Майже 90% з цих місій проводилося у відповідь на дії російських військових літаків.
Раніше британські винищувачі вилетіли на перехоплення російських літаків.
Нагадаємо, раніше РФ звинуватила військовий корабель США Джон С. Маккейн в перетині російського кордону в затоці Петра Великого. Російські військові нібито погрожували протаранити корабель.
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