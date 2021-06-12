Данія звинуватила Росію в порушенні повітряного простору: подробиці

Літаки ВПС Данії були спрямовані для супроводу російських.

У Данії заявили, що російські літаки двічі порушили повітряний простір країни.

Про це інформує Bloomberg з посиланням на місцеві ЗМІ.

Інциденти сталися в районі острова Борнхольм.

Міністр оборони Данії Тріне Брамса назвала подібні ситуації "дуже рідкісними" і пообіцяла серйозно розібратися в події.

Глава МЗС Данії Йеппе Кофод заявив, що подібні дії російських літаків "абсолютно неприпустимі".

"Схоже, що ці дії були навмисними", — додав він. За словами міністра, данська сторона планує викликати посла РФ в Копенгагені, щоб обговорити те, що сталося.

ЗМІ пишуть, що літаки ВПС Данії були спрямовані до Борнхольм, для супроводу російських літаків.

А в 2020 році літаки НАТО понад 400 разів проводили супровід літальних апаратів, що наближалися до повітряного простору країн-членів альянсу. Майже 90% з цих місій проводилося у відповідь на дії російських військових літаків.

Раніше британські винищувачі вилетіли на перехоплення російських літаків.

Нагадаємо, раніше РФ звинуватила військовий корабель США Джон С. Маккейн в перетині російського кордону в затоці Петра Великого. Російські військові нібито погрожували протаранити корабель.

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