Данський депутат "послав" Дональда Трампа після заяв про Гренландію: подробиці

Чиновники висловлюють занепокоєння з приводу серйозності намірів президента США Дональда Трампа придбати Гренландію, що викликало напруження у відносинах між країнами.

У ході сесії Європарламенту ультраправий депутат від Данії, Андерс Вістен, різко відреагував на нещодавні висловлювання президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.

Відповідне відео він оприлюднив на платформі Х.

Він звернувся до Трампа з емоційною заявою, зазначивши, що Гренландія вже понад 800 років є невід’ємною частиною Данії, що вдвічі більше за історію самих США.

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"Шановний президенте Трамп, слухайте уважно: Гренландія була данською протягом 800 років, що удвічі перевищує час існування США. Вона є нвід'ємною частиною нашої країни і не продається. Дозвольте мені висловити це словами, які ви розумієте: містере Трамп, йдіть до біса!" – прокоментував депутат.

Після цієї емоційної заяви євродепутат отримав догану від голови Європарламенту за порушення регламенту, і, ймовірно, йому доведеться заплатити штраф.

Нагадаємо, Гренландія охоче буде зміцнювати співпрацю зі Сполученими Штатами, але лише на своїх умовах.

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