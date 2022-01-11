Дату можливого вторгнення до України Путіну довелося посунути ближче до весни - NYT

Зараз на кордоні з Україною Росія має майже 60 батальйонно-тактичних груп чисельністю від 85 до 100 тисяч людей, вважають американські урядовці.

Попри деяке уповільнення нарощування сил на кордоні з Україною, загроза вторгнення з боку Росії так і не зникла, але терміни можливого наступу у Кремлі посунули ближче до весни.

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Про це з посиланням на дані розвідки США пише New York Times, повідомляє "BBC Україна".

"Через відносно м'яку зиму земля достатньо не промерзла і дату можливого вторгнення Путіну довелося посунути ближче до весни. Сильні морози, які зазвичай починаються в Україні у січні, у багатьох місцях так і не настали. А доки під ногами болото, наземна операція не зможе початися раніше лютого, вважають у Вашингтоні", - пише газета.

Зазначається, що оскільки погода у найближчий час є вирішальним фактором для можливого розвитку ситуації, адміністрація Байдена постійно консультується з метеорологами. Військова розвідка США також постійно відслідковує ситуацію і зазначає, що наразі можливостей розпочати широкомасштабну військову операцію у Росії не так вже й багато.

Американські аналітики також схиляються до думки, що плани вторгнення все ще актуальні, хоча сам Путін поки не вирішив, що робити далі, попри те, що російські представники під час останніх переговорів заявили, що Росія не збирається нападати на Україну.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали, що РФ готує наступ на Україні на початку 2022 року. Раніше німецьке видання Bild, із посиланням на джерела в НАТО та спецслужбах, повідомляло про три фази можливої війни. Один із високопоставлених офіцерів розповів Bild, що існують детальні плани вторгнення, вони "лежать у шухляді, а Путін ще не вирішив, будуть вони реалізовані чи ні".

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