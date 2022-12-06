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Дав задню: Орбан заявив, що угорське вето на макрофінансову допомогу ЄС для України неправильно зрозуміли

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Дав задню: Орбан заявив, що угорське вето на макрофінансову допомогу ЄС для України неправильно зрозуміли

Фото: Associated Press

Водночас прем’єр фактично заперечив сам собі, коли заявив, що угорського вето насправді не було.

Будапешт, хоча і заблокував макрофінансову допомогу ЄС для України, насправді не проти фінансової підтримки для нашої країни, але в інший спосіб.

Про це прем’єр Угорщини Віктор Орбан повідомив у Twitter.

Водночас Орбан фактично заперечив сам собі, коли заявив, що угорського вето насправді не було.

"Сьогодні усі новини - про те, що Угорщина заблокувала фінансову допомогу для України. Це все фейк. Угорщина готова надавати Україні фінансову допомогу, але на двосторонній основі. Жодних вето, жодного шантажу. Ми хочемо переконати країни ЄС, що спільний європейський борг - це не рішення. Якщо ми продовжимо рухатися шляхом до спільноти з боргом, розвернутися буде неможливо. Ми бачимо майбутнє Європи інакше - на основі сильних країн-членів замість велетенського спільного боргу", - написав Орбан. 

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан веде гру з ЄС.

Угорщина блокує допомогу Україні: Орбан проти фінансової підтримки українців

Угорщина блокує допомогу Україні: Орбан проти фінансової підтримки українців

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Дата публікації
Перегляди
1157
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