Дав задню: Орбан заявив, що угорське вето на макрофінансову допомогу ЄС для України неправильно зрозуміли

Водночас прем’єр фактично заперечив сам собі, коли заявив, що угорського вето насправді не було.
Будапешт, хоча і заблокував макрофінансову допомогу ЄС для України, насправді не проти фінансової підтримки для нашої країни, але в інший спосіб.
Про це прем’єр Угорщини Віктор Орбан повідомив у Twitter.
Водночас Орбан фактично заперечив сам собі, коли заявив, що угорського вето насправді не було.
"Сьогодні усі новини - про те, що Угорщина заблокувала фінансову допомогу для України. Це все фейк. Угорщина готова надавати Україні фінансову допомогу, але на двосторонній основі. Жодних вето, жодного шантажу. Ми хочемо переконати країни ЄС, що спільний європейський борг - це не рішення. Якщо ми продовжимо рухатися шляхом до спільноти з боргом, розвернутися буде неможливо. Ми бачимо майбутнє Європи інакше - на основі сильних країн-членів замість велетенського спільного боргу", - написав Орбан.
1/3 Today’s news was all about Hungary vetoing financial assistance to #Ukraine. This is fake news. Hungary is ready to give financial assistance to Ukraine, on a bilateral basis. No #veto, no blackmailing.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 6, 2022
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан веде гру з ЄС.
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