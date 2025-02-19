Давали зброю “чайними ложками”: Берлінська відреагувала на слова Трампа

Україна вистояла у протистоянні російські агресії, отримуючи від США зброю невчасно, стару та “чайними ложками”. Але тепер за це адміністрація президента Дональда Трампа прагне забрати українські корисні копалини.

Про це із обуренням написала на своїй Facebook-сторінці керівниця Центру підтримки авіарозвідки Марія Берлінська.

Вона нагадала, що на Україну несправедливо напали і вона роками створює живий безпековий щит, захищаючи західні країни.

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“Країна, якій давали зброю невчасно, стару, неякісну, зі складів, чайними ложками. Країна, яка, за їхніми [країн Заходу] прогнозами мала впасти за три дні. І вже давно вся бути в російській окупації... Ця країна б'ється 11-й рік. Зараз щодня стікає кров'ю, йдуть найважчі бої. І в цей момент вони приходять і кажуть - а тепер ще віддайте нам все, що у вас є цінне. Все ж заради миру!” - написала Берлінська.

Коментуючи недавні заяви Дональда Трампа щодо війни в Україні, громадська діячка сумно зауважила, що, на жаль, “більшість політиків брешуть як дишуть”.

“Це звичайні люди, зі всім спектром пороків. Просто значно хитріші і лицемірніші, ніж середня температура по лікарні. Феєричні п*здуни. В будь яких країнах і в будь який час та погоду. Постійно та безупинно”, - з розпачем написала вона.

При цьому вона навела фрази Трампа, які, за її словами, м’яко кажучи, не відповідають дійсності.

“Наприклад: від ковіду допомагає відбілювач, Путін хоче миру, рейтинг Зеленського 4%, треба негайно проводити вибори. Може, колись в Зеленського і буде такий рейтинг, кажу це не будучи фанатом жодного політика. Можливо, буде. Але в лютому 2025 це фантастична брехня. І Путін точно не хоче миру, він хоче тільки ще більшої війни”, - констатувала вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп стверджує, що президент Зеленський "не знає, де половина грошей, які виділили Україні США". Тому очільник Білого вимагає пояснити, куди поділися американські гроші або повернути їх.

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