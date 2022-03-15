"Давати прогнози поки не хочемо": Пєсков про мирні домовленості з Україною

"Давати прогнози поки не хочемо": Пєсков про мирні домовленості з Україною

Речник Путіна прокоментував, коли Україна та РФ зможуть домовитись.

Речник президента країни-окупанта Дмитро Пєсков прокоментував можливість швидкої угоди з Росією про мирні домовленості.

Про це повідомляють "РИА Новости".

За його словами, поки невідомо, коли Росія піде на підписання мирних домовленостей з Україною.

"Давати прогнози поки не хочемо, чекаємо на результати, про які можна інформувати громадськість", - заявив він.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що перемовини між Україною та РФ щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема РФ робить багато для того, щоб домовитись.

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